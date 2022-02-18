В Татарстане пойдет под суд водитель КАМАЗа, который врезался в Audi, из-за чего обе машины упали в воду

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Казани направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП, произошедшем на переправе в Верхнеуслонском районе. Так, по делу 32-летний житель Азербайджана обвиняется согласно ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина, находясь за рулем самосвала КАМАЗ, спускался по проезжей части улицы Чехова. При этом была превышена максимально допустимая масса транспортного средства с грузом. Затем обвиняемый не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Audi Q5, который ожидал очередь на паромной переправе Верхний Услон — Аракчино.

Фото: прокуратура РТ

В результате столкновения оба автомобиля оказались в воде. Обвиняемый смог выбраться, однако 60-летний водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Свою вину житель Азербайджана признал лишь частично.

В январе в Казани на улице Николая Ершова произошло смертельное ДТП. Рано утром автомобиль Mitsubishi сбил 56-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.



Диана Жиленкова