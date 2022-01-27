За прошедший год в Казани отремонтировано 115 километров дорог

Фото: Максим Платонов

За прошедший год в Казани было отремонтировано 167 городских и поселковых дорог общей протяженностью 115 километров. Из них по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновили 11 участков (по улицам Рауиса Гареева, Маршала Чуйкова, Магистральной и другим). Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

Председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов в ходе ежегодного отчета о работе по итогам прошлого года сообщил, что с 2011 года в городе отремонтировано 18 млн 101 тыс. кв. м дорожного полотна. За 2021 год обновлены дороги общей площадью 1 млн 300 тыс. кв. м.

Также началось строительство первого этапа Вознесенского тракта на участке от ул. Гвардейской до проспекта Победы протяженностью почти 4 км. По проекту дорога будет длиной около 4 километров от ул. Гвардейской до проспекта Победы и шириной 13—17 метров по три полосы в каждую сторону. Ширина тротуаров составит 2,2—4,5 м, а вместе с ними создадут велодорожки и ливневки.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в этом году в России на строительство, реконструкцию и ремонт дорог предусмотрено более 1 трлн рублей. Из них свыше 793 млрд рублей выделят на федеральные дороги, еще 255 млрд — на региональные. Средства направляются из федерального бюджета.



Максим Кокунин