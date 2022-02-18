В Казани на улице Амирхана образовалась пробка

В Казани практически вдоль всей улицы Фатыха Амирхана наблюдаются сильные заторы. Вероятно, причиной является авария, которая по данным сервиса «Яндекс.Карты» находится на улице Вишневского после моста Миллениум.

Затруднение движения наблюдается с пересечения с улицей Маршала Чуйкова и вплоть до улицы Вишневского. Однако в обратную сторону пробки не появляются.

Фото: скриншот

В целом по городу пробки оцениваются в 5 баллов. Движение также затруднено на улицах Аграрной, Сибгата Хакима, Карла Маркса, Павлюхина, Ершова, Копылова и других.

За последние сутки в столице Татарстана произошло 229 ДТП, в том числе одно столкновение и наезд на пешехода. Также задержаны 10 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде.



Диана Жиленкова