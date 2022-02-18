За сутки в Казани произошло почти 230 ДТП

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 229 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились столкновение и наезд на пешехода. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувший четверг в городе задержали 10 водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили восемь человек.

Фото: Ринат Назметдинов

Недавно житель Зеленодольска сбил пенсионерку. Так, 64-летний водитель автомобиля Ford передвигался задним ходом. Позади машины находилась 77-летняя женщина, водитель не заметил ее и сбил. Пенсионерку отправили в больницу с различными ушибами.



Диана Жиленкова