Постпред США при ООН: Россия уже «вторгалась» в части Восточной Европы

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Россия в прошлом уже «вторгалась» в некоторые части Восточной Европы. По ее словам, подобная ситуация развернулась и с Крымом.

— Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы, — приводит слова Томас-Гринфилд RT.

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Накануне президент США Джо Байден сообщил, что Россия может вторгнуться на Украину уже в ближайшие дни. Тем не менее, по его мнению, остается возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее в СМИ появилась дата предполагаемого «вторжения» России на Украину — 16 февраля. Британский таблоид The Sun даже назвал точное время нападения — 4.00 по московскому и 3.00 по киевскому. Однако ночь прошла без происшествий.



Сам же президент РФ Владимир Путин с юмором относится к подобным сообщениям. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, лидер РФ иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли где-то точное время нападения в часах.

Несмотря на то, что представители России продолжают опровергать слухи о нападении на Украину, в СМИ по-прежнему появляются подобные сведения. Например, накануне в Британии опубликовали карту «вторжения» РФ на Украину.

Диана Жиленкова