В Британии опубликовали карту «вторжения» России на Украину

Минобороны Великобритании опубликовало карту «направлений вторжения» России на Украину и обозначило в названии президента РФ Владимира Путина, сообщает «РИА Новости».



На карте, опубликованной в официальном Twitter ведомства, изображены две фазы наземного наступления, они указаны стрелками.

Британские военные считают, что первая фаза будет включать направления с западных регионов России на Киев и Днепр, а с Крыма — вдоль Азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая фраза предусматривает движение от Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.

«Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения», — сказано в сообщении.

Президент США Джо Байден считает угрозу российского «вторжения» на Украину очень высокой. По его словам, оно может произойти в ближайшие несколько дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера, заявил, что оно «нагнетает напряженность».

Маргарита Головатенко