Илья Зуев: при отлове собак в Челнах в декабре — январе не пострадало ни одно животное

В декабре и январе при отлове бездомных собак в Набережных Челнах не пострадало ни одно животное, сообщил заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.



Он отметил, что жители жалуются на бездомных собак, при этом поступающее количество обращений нельзя назвать большим. В январе этого года поймали 99 собак.

Зуев напомнил, что каждой собаке присваивают индивидуальную бирку учета. Небольные и неагрессивные питомцы учреждений спустя какое-то время выпускаются, а с остальными сотрудники приютов работают — лечат и проводят социализацию, сообщают «Вести КАМАЗа».

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил городским службам обезопасить людей от бродячих собак. Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев рассказал, что в территориальный отдел Роспотребнадзора в Набережных Челнах обращаются с жалобами на укусы бродячих собак жители Тукаевского района, а также проживающие в садовых товариществах, работники предприятий БСИ, стройбазы.

Маргарита Головатенко