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Опубликован заявочный ролик Казани на проведение конференции музеев — ее выиграл Дубай

18:21, 17.02.2022
Опубликован заявочный ролик Казани на проведение конференции музеев — ее выиграл Дубай
Фото: кадр видео / youtube.com

В сети появился заявочный ролик Казани на право проведения 27-й Генеральной конференции ИКОМ в 2025 году. На заседании Консультативного совета ИКОМ местом проведения Генеральной конференции выбрали Дубай.

«Рады поделиться с вами VR-туром по потенциальным площадкам для проведения конференций в Казани, который был подготовлен правительством РТ совместно с ИКОМ России», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в здании Присутственных мест в Казанском кремле откроют музей самой тысячелетней крепости. Каким его хотят видеть проектировщики и почему заповеднику нужно еще одно выставочное пространство — выяснял корреспондент «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Справка

Генеральная конференция ИКОМ — это главное событие мировой музейной отрасли, которое проводится раз в три года. Конференция объединяет международное музейное сообщество для обмена опытом и обсуждения вопросов, касающихся содействия распространению, защиты и сохранения наследия в рамках музейной деятельности.

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