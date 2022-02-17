Опубликован заявочный ролик Казани на проведение конференции музеев — ее выиграл Дубай

Фото: кадр видео / youtube.com

В сети появился заявочный ролик Казани на право проведения 27-й Генеральной конференции ИКОМ в 2025 году. На заседании Консультативного совета ИКОМ местом проведения Генеральной конференции выбрали Дубай.



«Рады поделиться с вами VR-туром по потенциальным площадкам для проведения конференций в Казани, который был подготовлен правительством РТ совместно с ИКОМ России», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в здании Присутственных мест в Казанском кремле откроют музей самой тысячелетней крепости. Каким его хотят видеть проектировщики и почему заповеднику нужно еще одно выставочное пространство — выяснял корреспондент «Реального времени».



Маргарита Головатенко