В Татарстане только один из резидентов ТОСЭР запустил производство в рамках исполнения инвестпрограммы

В Татарстане только один из резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) запустил производство в рамках исполнения инвестпрограммы. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

По его словам, до сих пор имеют действующие производства только 75 из 85 резидентов ТОСЭР. Он призвал активизировать работу по достижению планов.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что с начала 2021-го резиденты территорий опережающего социально-экономического развития Татарстана создали свыше 7 тысяч новых рабочих мест. Основная часть из них — 6,3 тысячи — приходилась на ТОСЭР «Зеленодольск».



Луиза Игнатьева