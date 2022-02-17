Новости экономики

18:41 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Татарстане только один из резидентов ТОСЭР запустил производство в рамках исполнения инвестпрограммы

17:30, 17.02.2022
В Татарстане только один из резидентов ТОСЭР запустил производство в рамках исполнения инвестпрограммы
Фото: mert.tatarstan.ru

В Татарстане только один из резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) запустил производство в рамках исполнения инвестпрограммы. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

По его словам, до сих пор имеют действующие производства только 75 из 85 резидентов ТОСЭР. Он призвал активизировать работу по достижению планов.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что с начала 2021-го резиденты территорий опережающего социально-экономического развития Татарстана создали свыше 7 тысяч новых рабочих мест. Основная часть из них — 6,3 тысячи — приходилась на ТОСЭР «Зеленодольск».

Луиза Игнатьева
ЭкономикаИнвестиции Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем