В казанском парке «Черное озеро» прошел флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В казанском парке «Черное озеро» прошел флешмоб в поддержку российской фигуристки, уроженки столицы Татарстана Камилы Валиевой. С программой выступили местные фигуристки.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Программа стартовала в 16.00. После нее казанцы собрались, чтобы посмотреть выступления российских спортсменок на специально установленных телевизорах в здании проката спортивного инвентаря.

Российская фигуристка Анна Щербакова взяла золото на Олимпийских играх в Пекине. У Александры Трусовой — серебро. Камила Валиева исполнила свою программу с ошибками и стала лишь четвертой.

Маргарита Головатенко