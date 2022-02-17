В казанском парке «Черное озеро» прошел флешмоб в поддержку Камилы Валиевой
В казанском парке «Черное озеро» прошел флешмоб в поддержку российской фигуристки, уроженки столицы Татарстана Камилы Валиевой. С программой выступили местные фигуристки.
Программа стартовала в 16.00. После нее казанцы собрались, чтобы посмотреть выступления российских спортсменок на специально установленных телевизорах в здании проката спортивного инвентаря.
Российская фигуристка Анна Щербакова взяла золото на Олимпийских играх в Пекине. У Александры Трусовой — серебро. Камила Валиева исполнила свою программу с ошибками и стала лишь четвертой.
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