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В казанском парке «Черное озеро» прошел флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

17:37, 17.02.2022
В казанском парке «Черное озеро» прошел флешмоб в поддержку Камилы Валиевой
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В казанском парке «Черное озеро» прошел флешмоб в поддержку российской фигуристки, уроженки столицы Татарстана Камилы Валиевой. С программой выступили местные фигуристки.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Программа стартовала в 16.00. После нее казанцы собрались, чтобы посмотреть выступления российских спортсменок на специально установленных телевизорах в здании проката спортивного инвентаря.

Российская фигуристка Анна Щербакова взяла золото на Олимпийских играх в Пекине. У Александры Трусовой — серебро. Камила Валиева исполнила свою программу с ошибками и стала лишь четвертой.

Маргарита Головатенко
СпортФигурное катаниеОбщество Татарстан

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