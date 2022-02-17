Прокурор Челнов подал иск к санаторию из-за отсутствия условий для инвалидов

Прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев подал иск к санаторию «Жемчужина» из-за отсутствия условий для инвалидов. Истец требует исправить эти упущения за полгода, сообщают сhelny-biz.ru.



Согласно требованиям, в санатории должны установить пандус на входе у лестницы. Санузлы оборудовать стационарными и откидными поручнями, раковины должны быть с кранами с рычажной рукояткой и термостатом или автоматическими и сенсорными кранами. В душевых должны быть кабины размерами не менее 1,8 на 1,8 метра.

Проверка прошла в санатории в декабре 2021 года. Часть нарушений руководство устранило до суда.

Ранее прокуратура Набережных Челнов проводила проверку по факту отсутствия пандусов в детской стоматологической поликлинике №1.

Маргарита Головатенко