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В Челнах прокуратура начала проверку после видео об отсутствии пандусов в детской поликлинике

11:40, 11.08.2021
В Челнах прокуратура начала проверку после видео об отсутствии пандусов в детской поликлинике
Фото: кад видео из соцсети

Прокуратура Набережных Челнов проведет проверку по факту отсутствия пандусов в детской стоматологической поликлинике №1. Об этом сообщили в «Инстаграм» надзорного ведомства.

В соцсети появился ролик, где девочка в инвалидной коляске сидит перед лестницей лечебного учреждения.

«Сегодня приехали в стоматологическую поликлинику №1. Тут вот должен был быть пандус, ничего нет. Вот, пришлось ее тащить. Где-то люди помогли, где-то сама», — рассказал женский голос за кадром.

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку по факту отсутствия доступа маломобильных групп населения в медучреждение, говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ноябре прокуратура Казани добилась установки пандуса для ребенка-инвалида в подъезде многоквартирного дома.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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