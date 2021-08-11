В Челнах прокуратура начала проверку после видео об отсутствии пандусов в детской поликлинике

Фото: кад видео из соцсети

Прокуратура Набережных Челнов проведет проверку по факту отсутствия пандусов в детской стоматологической поликлинике №1. Об этом сообщили в «Инстаграм» надзорного ведомства.

В соцсети появился ролик, где девочка в инвалидной коляске сидит перед лестницей лечебного учреждения.

«Сегодня приехали в стоматологическую поликлинику №1. Тут вот должен был быть пандус, ничего нет. Вот, пришлось ее тащить. Где-то люди помогли, где-то сама», — рассказал женский голос за кадром.

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку по факту отсутствия доступа маломобильных групп населения в медучреждение, говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ноябре прокуратура Казани добилась установки пандуса для ребенка-инвалида в подъезде многоквартирного дома.



Ольга Плешкова