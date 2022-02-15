Эпидемиолог Покровский объяснил причины «скачков» заболеваемости COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В России происходят «скачки» заболеваемости коронавирусом. Это можно объяснить тем, что инфекции необходимо некоторое время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе, считает академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

По его словам, сначала сильный подъем заболеваемости наблюдался в Москве, затем прирост зараженных пошел на спад. В то же время на других территориях страны продолжается устойчивый рост заболевших, и это вполне закономерное явление.

Фото: Ринат Назметдинов

Специалист отметил, что всплески заболеваемости могут зависеть и от дня недели. Например, по выходным проводится меньше исследований на наличие COVID-19.

— У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, — приводит слова эксперта радио Sputnik.

За последние сутки в РФ выявили 180 456 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 11 416 315 человек. Всего выздоровело 11 333 044 человека, скончался 340 931.

Диана Жиленкова