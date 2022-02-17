Годовая инфляция в Татарстане в январе 2022 года остается выше, чем в России

В Татарстане годовая инфляция в январе 2022 года ускорилась до 8,9% после 8,66% в декабре прошлого года. Она оставалась выше, чем в России (8,73% после 8,39%), но ниже, чем в Приволжском федеральном округе (9,11% после 8,61%). Об этом сообщает пресс-служба Отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ.

В январе годовой темп прироста цен на продукты питания в республике составил 11,54% после 10,99% в декабре 2021 года. Это связано со снижением предложения ряда овощей и фруктов, а также переносом в цены издержек сельхозпроизводителей.

Прирост цен на непродовольственные товары практически не изменился (9,2% после 9,21%). На это повлияло то, что некоторые товары пользуются повышенным спросом на фоне ограниченных возможностей выпуска. Также из-за изменения пошлин продолжается насыщение рынка пиломатериалов.

В сфере услуг темп прироста цен увеличился до 5,04% после 4,84%. Влияние на это оказали повышенный спрос на отдельные виды услуг и снижение обменного курса рубля в январе.

В Приволжском федеральном округе годовая инфляция стала выше, чем по России. В январе 2022 года она увеличилась до 9,11% после 8,61%. В основном это вызвано увеличением издержек производителей и поставщиков, ростом спроса, который превышает возможности расширения предложения отдельных непродовольственных товаров, а также повышением стоимости проезда в общественном транспорте в нескольких регионах округа.

Фото: cbr.ru

По данным Татарстанстата, в январе инфляция по Татарстану составила 0,8%.

Стоимость продуктов в республике в январе выросла по сравнению с декабрем прошлого года на 1,5%. Непродовольственные товары подорожали на 0,4%. Цены на услуги в прошлом месяце выросли на 0,5%.



Максим Кокунин