В Татарстане инфляция в январе составила 0,8%

В январе в Татарстане инфляция составила 0,8%. Об этом сообщил Татарстанстат.

Стоимость продуктов в республике в январе выросла по сравнению с декабрем прошлого года на 1,5%. Непродовольственные товары подорожали на 0,4%. Цены на услуги в прошлом месяце выросли на 0,5%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Росстате на прошлой неделе сообщили, что в январе продовольственные товары подорожали на 1,44% по сравнению с декабрем. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,67%, стоимость услуг — на 0,76%.

Татьяна Леухина