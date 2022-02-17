Украинские силовики обстреляли несколько населенных пунктов ЛНР

Этим утром вооруженные силы Украины открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В том числе использовалось запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские силовики обстреливали такие населенные пункты, как Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Использовались минометы и крупнокалиберные пулеметы. Информация о пострадавших уточняется.

Накануне Киев обратился в Совет Безопасности ООН из-за инициативы Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).



Несколько дней назад Госдума на пленарном заседании проголосовала за проект постановления о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Предполагается, что это создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что если Россия признает ДНР и ЛНР, то это будет означать выход РФ из Минских соглашений.

Диана Жиленкова