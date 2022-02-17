В России выявили 180 622 новых случая заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 180 622 новых случая COVID-19. Госпитализировано 18 090 человек. За все время пандемии инфекцию подхватили 14 840 502 россиянина.

Всего выздоровело 11 828 475 человек, в том числе 185 082 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 790 заболевших. За все время от COVID-19 скончались 343 173 жителя РФ.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведено 684 тысячи тестов на коронавирус. Всего проведено более 271 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

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Диана Жиленкова