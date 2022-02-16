Развитие Тукаевского района связали с развитием транспортной инфраструктуры

Фото: Максим Платонов (архив)

В ближайшее время транспортно-географическое значение Тукаевского района возрастет в связи с дальнейшим развитием транспортной инфраструктуры, рассказал глава района Фаил Камаев.



Сейчас модернизируются железнодорожная станция «Круглое поле», международный аэропорт «Бегишево», а еще планируется строительство новой трассы М-7 протяженностью 50 км в обход Набережных Челнов.

Камаев упомянул, что в Биклянском сельском поселении планируют создать промышленный парк «Тукаевский» площадью 85 гектаров. Управляющая компания направила запрос в РЖД, чтобы получить разрешение на присоединение к железнодорожной ветке.

«Потенциальными резидентами ведется подготовка бизнес-планов с целью дальнейшего выхода на инвестиционный совет при президенте РТ», — приводят слова главы района «Челнинские известия».

Сегодня стало известно, что Минобрнауки Татарстана одобрило открытие челнинского филиала автомеханического техникума имени Васильева в Тукаевском районе. Его запустят в здании школы в селе Бурды. Здание для будущего филиала Камского государственного автомеханического техникума имени Л.Б. Васильева предоставят на безвозмездной основе.

Маргарита Головатенко