Минобрнауки Татарстана одобрило открытие филиала автомеханического техникума в Тукаевском районе

Минобрнауки Татарстана одобрило открытие челнинского филиала автомеханического техникума имени Васильева в Тукаевском районе. Его запустят в здании школы в селе Бурды, рассказал руководитель района Фаил Камаев.



Камаев отметил, что в районе проводят серьезную работа по подготовке кадров в сфере сельского хозяйства, поэтому открытие филиала профессионального учебного заведения — требование дня.

В заседании по этому вопросу приняли участие управляющий делами Министерства образования и науки РТ Андрей Рюхов, руководитель управления профессионального образования министерства Андрей Федоров, директор Камского государственного автомеханического техникума Фарит Залакаев.

Представители министерства отметили необходимость целевого использования площадей школьных помещений в учебном процессе, создания всех удобств для студентов и преподавателей. Здание для будущего филиала Камского государственного автомеханического техникума имени Л.Б. Васильева предоставят на безвозмездной основе.

Фото: Дмитрий Резнов

В январе генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев пообещал оказать содействие в открытии филиала Камского автомеханического техникума в татарстанском селе Бурды. До этого инициативу озвучивал Фаил Камаев.

Глава района предложил открыть филиал автомеханического техникума в местной школе, рассчитанной на 460 мест. Однако в учебном заведении учатся только 56 школьников. Также рядом со школой находятся различные здания и постройки, которые можно использовать.

Маргарита Головатенко