Минобрнауки Татарстана одобрило открытие филиала автомеханического техникума в Тукаевском районе
Минобрнауки Татарстана одобрило открытие челнинского филиала автомеханического техникума имени Васильева в Тукаевском районе. Его запустят в здании школы в селе Бурды, рассказал руководитель района Фаил Камаев.
Камаев отметил, что в районе проводят серьезную работа по подготовке кадров в сфере сельского хозяйства, поэтому открытие филиала профессионального учебного заведения — требование дня.
В заседании по этому вопросу приняли участие управляющий делами Министерства образования и науки РТ Андрей Рюхов, руководитель управления профессионального образования министерства Андрей Федоров, директор Камского государственного автомеханического техникума Фарит Залакаев.
Представители министерства отметили необходимость целевого использования площадей школьных помещений в учебном процессе, создания всех удобств для студентов и преподавателей. Здание для будущего филиала Камского государственного автомеханического техникума имени Л.Б. Васильева предоставят на безвозмездной основе.
В январе генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев пообещал оказать содействие в открытии филиала Камского автомеханического техникума в татарстанском селе Бурды. До этого инициативу озвучивал Фаил Камаев.
Глава района предложил открыть филиал автомеханического техникума в местной школе, рассчитанной на 460 мест. Однако в учебном заведении учатся только 56 школьников. Также рядом со школой находятся различные здания и постройки, которые можно использовать.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым