Татарстан попал в топ-10 популярных регионов для бронирования отдыха по программе кешбэка

Татарстан замкнул десятку наиболее популярных регионов у туристов, бронирующих отдых по программе кешбэка, сообщает «РИА Новости».



Четверть покупок по этой программе приходится на Краснодарский край (24%), на втором месте — Москва (23%), на третьем — Санкт-Петербург (9%). За ними следуют Крым, Калининградская, Московская, Нижегородская, Самарская области и Ставропольский край.

Туристы, как правило, совершают бронирование за 20 дней до заезда.

В 2021 году по России путешествовали более 45 млн человек, они совершили около 77 млн поездок. В список популярных направлений вошли Ленинградская, Ярославская, Свердловская и Калининградская области, а также Татарстан.

Маргарита Головатенко