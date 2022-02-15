Татарстанец выплатил более 800 тысяч рублей долгов по алиментам, чтобы уехать за границу

Фото: пресс-служба УФССП РФ по РТ

В Татарстане судебные приставы взыскали с должника алименты на сумму, превышающую 820 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП РТ.



Мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание своих детей, но не делал этого. Тогда судебные приставы запретили мужчине выезжать из страны.

Мужчина задолжал более 820 тысяч рублей за четыре года. Родитель рассчитался с супругой лишь после запрета на выезд из страны. Ради этого он выплатил всю сумму незамедлительно одним платежом.

Из-за неуплаты задолженности либо неисполнения судебных решений неимущественного характера в выезде за пределы страны ограничены 110 тысяч татарстанцев, 10,5 тысячи из них — за долги по алиментам.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году в Татарстане судебные приставы взыскали более 236 млн рублей алиментов. За их неуплату более 12 тысяч человек ограничили в выезде за пределы России, более 2 тысяч неплательщиков — в праве на управление транспортом.

Маргарита Головатенко