В интернете создали петицию в поддержку Камилы Валиевой

В интернете была создана петиция в поддержку российской фигуристки и уроженки Казани Камилы Валиевой. Она размещена на сайте сhange.org.

Петиция, появившаяся вчера, набрала уже 955 подписей. Авторы хотят добиться награждения спортсменки золотой медалью. Также они требуют от Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) извинений за неподтвержденные подозрения и их действия и проведения впредь расследований, исходя из презумпции невиновности спортсменов.

Кроме того, они считают, что на любые высказывания спортивных чиновников должна следовать быстрая реакция соответствующих международных федераций. А WADA не должно называть имена спортсменов до завершения расследования.

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Сегодня в Казани были установлены рекламные щиты в поддержку Валиевой. На них помещена фотография спортсменки и надпись «Камила, мы с тобой!». По городу установили 29 таких щитов.

Дарья Акимова