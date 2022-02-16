В исполкоме Челнов подвели итоги работы за 2021 год

Руководитель исполнительного комитета Челнов Фарид Салахов озвучил ключевые показатели социально-экономического развития города за 2021 год.



В 2021 году, по сравнению с прошлым периодом, объем отгруженной промышленной продукции вырос на 23% и составил 580 млрд рублей, резиденты вложили в экономику города 5 млрд рублей, создано 484 рабочих места. Доходы бюджета города сформировались в сумме почти 13 млрд рублей.

По проекту «Наш двор» в 2021 году благоустроили 88 дворов. Вдоль внутриквартальных проездов появились 1 725 парковочных мест. Произведен монтаж 700 единиц детского оборудования. Установлены 1 324 скамейки, 1 266 урн, 3 595 опор освещения, 667 полусфер, организованы 110 площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Объем строительно-монтажных работ в городе составил 20 млрд рублей. Средства были потрачены на строительство жилья и капремонт социально значимых объектов. Челны в 2021 году участвовали в 12 федеральных и республиканских программах по строительству и капитальному ремонту соцобъектов на общую сумму 8 миллиардов рублей.

В 108 учреждениях установили дополнительные видеокамеры на сумму 18 млн рублей, в 153 учреждениях — речевые оповещатели на сумму 27 млн рублей, в 42 учреждениях заменены ограждения территорий на сумму 165 млн рублей.

В Набережных Челнах в этом году планируется реализовать 20 федеральных и республиканских программ строительства и капитального ремонта социальной и инженерной инфраструктуры на 10,1 млрд рублей. В городе планируют ввести 320 тысяч кв. м жилья, провести капитальный ремонт 129 многоквартирных домов, а еще отремонтировать 81 двор по программе «Наш двор».

Маргарита Головатенко