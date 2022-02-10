В Госдуму внесли законопроект о индексации пенсий военных на 8,6%

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров. Проект доступен в электронной думской базе.

В бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложили повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам на 4%, следует из документа.

Фото: realnoevremya.ru

Дополнительные расходы в 2022-2024 годах на эти цели составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году — 63,4 миллиарда, в 2023 году — 42,5 миллиарда и в 2024 году — 48,4 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022-м на 8,6%. В результате средний размер пенсии в этом году составит 18 984 рубля. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнял, что рост пенсий затронет порядка 30,8 млн россиян. Индексация потребует дополнительно свыше 170 млрд рублей.



Татьяна Леухина