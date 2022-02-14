Заседание жюри по выбору архитектурной концепции театра им. Камала будет транслироваться в онлайн-формате

В среду, 16 февраля, в Казани состоится заседание жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Прямая трансляция мероприятия будет вестись на YouTube.

Ее можно будет посмотреть на канале Театра Камала. Трансляция будет вестись на трех языках: на английском, русском и татарском.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду финалисты из Казани, Глазго, Барселоны, Лондона, Москвы, Парижа, Шанхая, Штутгарта представят свои проекты. Мероприятие пройдет в Присутственных местах Казанского Кремля.

Победителей конкурса объявят в четверг, 17 февраля на пресс-конференции, сообщила пресс-служба помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Напомним, восемь финалистов конкурса приезжали в театр им. Камала еще в ноябре. В финал вышли российские и зарубежные компании, в том числе из Китая, Японии, Австрии.



Татьяна Леухина