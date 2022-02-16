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17 февраля в Казани ГИБДД проведет проверку водителей автобусов и такси

15:26, 16.02.2022
17 февраля в Казани ГИБДД проведет проверку водителей автобусов и такси
Фото: Максим Платонов

В четверг Госавтоинспекция Казани вместе с Управлением по вопросам миграции проведет в городе профилактический рейд, направленный на предупреждение нарушений в области пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГИБДД проверят водителей автобусов и легковых такси. Особое внимание уделят тем, у кого не окажется соответствующих документов, а также будут обнаружены технические неисправности транспорта. Рейд пройдет 17 февраля, в период с 8.30 до 11 часов.

Фото: Максим Платонов

В конце января в Казани сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению водителей, парковавших машины на пешеходном переходе около школы №181, напротив дома 2 по улице Тулпар. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Дарья Акимова
Авто Татарстан

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