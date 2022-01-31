В Казани привлекли к ответственности водителей, парковавших машины на пешеходном переходе

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

В столице Татарстана сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению водителей, парковавших машины на пешеходном переходе около школы №181 напротив дома 2 по улице Тулпар. Нарушители привлечены к административной ответственности, сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.

Административная ответственность предусмотрена ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним» и подразумевает штраф в размере одной тысячи рублей.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

Также в этом месяце в городе прошли массовые проверки автобусов и такси. Сотрудников ГИБДД особенно интересовали те, кто не соблюдал правила перевозки пассажиров, управлял транспортом без соответствующих документов и с техническими неисправностями.

Диана Жиленкова