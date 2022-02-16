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Синоптики предупредили татарстанцев о тумане в четверг

14:23, 16.02.2022
Синоптики предупредили татарстанцев о тумане в четверг
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром 17 февраля на территории Татарстана местами ожидается туман.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу синоптиков, в четверг осадки маловероятны. Ночью похолодает до -6... -13 градусов. Днем температура воздуха составит от -1 до -6°С.

В понедельник Гидрометцентр РТ сообщил о наступлении тепла на этой неделе. В выходные воздух прогреется до +2 градусов, при этом ожидаются мокрый снег и порывистый ветер.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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