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В Татарстане за сутки привились от COVID-19 более 2 тысяч человек

13:50, 16.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки привились от COVID-19 более 2 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане от COVID-19 за сутки привились 2 914 человек. Общее число привитых в республике достигло 2 440 640 человек.

Полностью вакцинированы 1 902 100 татарстанцев. Ревакцинировались 226 829 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Татарстан может достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19 уже на этой неделе. По его словам, республика может добиться планового показателя в 80% привитых. По данным оперштаба Татарстана, план по вакцинации выполнен на 99,9%. На сайте стопкоронавирус.рф уровень коллективного иммунитета в республике оценивается в 56,6%.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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