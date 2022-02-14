Власти Татарстана ожидают достижения коллективного иммунитета на этой неделе

В Татарстане власти ожидают, что на этой неделе достигнут планового показателя в 80% жителей, привитых вакциной от коронавируса,



«По вакцинации <...> на этой неделе мы на плановую цифру выйдем», — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на отчетной сессии совета Нижнекамского района.

По данным республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, план по вакцинации в Татарстане выполнен на 99,9%. По состоянию на 14 февраля от COVID-19 привиты 2 434 757 человек, из которых 1 896 321 человек получил вторую прививку. Повторная вакцинация пройдена 221 тысячей человек.

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане за минувшие сутки выявили 3 970 случаев COVID-19 — новый суточный антирекорд с начала пандемии. Всего в республике зарегистрировали 73 156 случаев коронавируса.

В Татарстане за прошедшую неделю осложнилась ситуация с коронавирусом. По данным тепловой карты на портале «Стопкоронавирус.рф», республика вышла из «светло-оранжевой» зоны и находится теперь в «красной».

Маргарита Головатенко