В Татарстане полицейские изъяли у пенсионера арсенал оружия и боеприпасов

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Татарстане полицейские изъяли у 67-летнего жителя Камских Полян арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Их направили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по Нижнекамскому району. Специалисты установили, что полицейские изъяли нарезное оружие кустарного производства, пригодное к производству выстрелов, и патроны — боеприпасы для автомата, и патроны для мелкокалиберного оружия.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Вчера в Нижнекамске восьмиклассник принес в школу пистолет. В образовательном учреждении провели совет профилактики. Выяснилось, что мальчик принес показать оружие одноклассникам.



Татьяна Леухина