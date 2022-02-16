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В Татарстане выявили 3 746 новых случаев COVID-19

11:23, 16.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 3 746 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 3 746 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 80 629.

Выздоровели за сутки 2 794 человека, всего — 50 871. Умерли за сутки 5 пациентов с COVID-19, с начала пандемии — 1 673 человека.

Последние актуальные новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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