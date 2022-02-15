Украина запросила помощь НАТО на случай крупных ЧС с гражданским населением

Украина запросила помощь НАТО на случай возможных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.



«В соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины», — сказано в сообщении.

Известно, что Киев запросил более сотни внедорожников, средства разминирования и радиохимической разведки.

Фото: pixabay.com

Американский таблоид The Sun назвал время предполагаемого российского вторжения на Украину. Оно якобы должно состояться 16 февраля, в 1.00 по британскому времени (то есть 4.00 по московскому и 3.00 по киевскому времени).

В это время, по информации издания, Россия якобы планирует нанести по соседней стране массированный ракетный удар. Сообщается, что в нападении будут участвовать порядка 200 тысяч военных. Согласно информации источника, на белорусско-украинской границе находятся около 40 тысяч российских военных, еще 30 тысяч — в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин относится к сообщениям о датах якобы планируемого нападения РФ на Украину. По его словам, президент реагирует на подобную информацию с юмором и иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли где-то точное время нападения в часах.

Маргарита Головатенко