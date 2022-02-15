Цены на газ в Европе опустились ниже $800 впервые с 31 декабря 2021 года
В Европе цены на газ опустились ниже ниже $800 за 1 тыс. куб. м, это произошло впервые с 31 декабря 2021 года, согласно данным лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $798,9 за 1 тыс. куб. м., сообщает ТАСС.
То есть с начала дня общее снижение цен на газ превысило 15%.
При этом в зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК) говорилось, что в этом году в Евросоюзе стоимость газа останется повышенной, а снижения цен ожидали лишь весной 2023 года.
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