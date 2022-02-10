Еврокомиссия: в этом году снижение цен на газ в Евросоюзе не ожидается

В этом году в Евросоюзе стоимость газа останется повышенной. Снижение цен ожидается лишь весной 2023 года. Это следует из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии (ЕК).

В документе говорится, что фьючерсные контракты по-прежнему указывают на отступление от высоких уровней стоимости газа. Тем не менее в этом году цены останутся выше ожидаемого уровня. Существенное снижение предполагается весной следующего года, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В январе вице-премьер РФ Александр Новак назвал условие для увеличения поставок российского газа в Европу. По его словам, у страны есть достаточное количество ресурсов для увеличения поставок, но их разработка требует инвестиций. В связи с этим необходимы долгосрочные контракты.

Диана Жиленкова