Мужская команда сборной России по керлингу обыграла Канаду и сохранила шансы на выход в плей-офф

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Мужская команда сборной России по керлингу обыграла Канаду в матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пекине и сохранила шансы на выход в плей-офф.



Встреча завершилась со счетом 7:6. За национальную команду выступили Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов.

Для россиян эта победа стала четвертой на турнире при четырех поражениях. Заключительный матч предварительного этапа сборная России проведет против Великобритании 16 февраля.

Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Это уже 20-я награда российских спортсменов на Олимпиаде.

Маргарита Головатенко