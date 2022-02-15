В Казани готов один пролет разобранной лестницы в переходе возле РКБ

Один из пролетов лестницы в переходе около РКБ готов, на остальной части лестницы пока временные ступени, сообщили в мэрии Казани.



«Проверили вместе с рабочими — надежно. Ремонт продолжится, как и планировали, поэтапно», — сказано в сообщении исполкома в telegram.

Лестница была в аварийном состоянии, поэтому ее начали ремонтировать. Подрядная организация должна была вести работы по частям, чтобы не перекрывать поток и не мешать жителям, однако рабочие решили срезать все сразу и не успели восстановить. Кто-то сорвал сигнальную ленту, в результате чего казанцы попали в ловушку. Утром сигнальные ленты восстановили, объявления с предупреждением повесили.

Подрядчику сделали замечание и потребовали ускориться — на месте ведутся сварочные работы. Компания понесет наказание, а начальник управления, балансосодержатель, уже получил дисциплинарное взыскание.



Маргарита Головатенко