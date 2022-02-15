Казанец обвиняется в убийстве знакомого сковородой, ножом и табуретом

Следственные органы СК РФ по Татарстану предъявили обвинение в убийстве 41-летнему жителю Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 20 декабря прошлого года мужчина пришел в гости к знакомому. В это же время там находились еще несколько человек, в том числе 51-летний потерпевший.

Во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары по различным частям тела сковородой, ножом и табуретом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший умер на месте от полученных повреждений. Мужчину задержали на прошлой неделе. Свою причастность к совершению преступления он признал.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Суд по ходатайству следователя в отношении мужчины избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале февраля татарстанца заподозрили в убийстве собственного отца. По версии следствия, будучи пьяным, он ударил отца ножом в грудь, после того как 69-летний мужчина сделал сыну замечание из-за употребления спиртного.

Татьяна Леухина