СК: в Татарстане пьяный мужчина подозревается в убийстве отца после замечания из-за употребления спиртного

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстанца подозревают в убийстве собственного отца. По версии следствия, будучи пьяным, он ударил его ножом в грудь, после того как 69-летний мужчина сделал сыну замечание из-за употребления спиртного в течение нескольких дней.

Происшествие случилось 8 февраля 2022 года в селе Среднее Девятово Лаишевского района РТ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «убийство».

Подозреваемый свою причастность к преступлению признал. Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Устанавливаются всех обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В прошлом году 54-летнему татарстанцу предъявили обвинение в убийстве сына. 31-летний мужчина заступился за соседа, который попросил сделать музыку потише, из-за чего получил смертельное ранение от своего отца. Инцидент произошел вечером 4 сентября 2021-го в Лениногорске.