Ургант пошутил по поводу войны с Украиной и выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде

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Российский телеведущий Иван Ургант пошутил по поводу вторжения России на Украину. В новом выпуске шоу «Вечерний Ургант» он связал называемую СМИ дату нападения — 16 февраля — с выступлением российской спортсменки, уроженки Казани Камилы Валиевой.

— А когда война? 16-го? Это плохо! Получается, у Валиевой 15-го числа короткая программа, 16-го — война, 17-го — произвольная программа. Это она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну? — сказал он.

Позже Ургант предложил перенести войну «на 700 лет».

— Дождемся, когда на нас нападут марсиане, и тогда, забыв про все вот это, все вместе объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО.

В выходные дни в западных СМИ появлялась информация о том, что Россия вторгнется на Украину 16 февраля. Сегодня Минобороны РФ объявило, что военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений. Подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт, сегодня они выдвинутся в свои гарнизоны.

Уроженка Казани Камила Валиева выступает сегодня в короткой программе. Соревнования начались в 13.00, группа с российскими фигуристками стартует в 16.38 по Москве.

На прошлой неделе Ургант в вечернем шоу комментировал новость о том, что полиция Набережных Челнов завела дело против Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков.



Татьяна Леухина