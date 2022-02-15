«Камила, ты для нас уже чемпионка!»: Минниханов поддержал Валиеву

Фото: Олимпийский комитет России

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил поддержку российской фигуристке, уроженке Казани Камиле Валиевой. Пост появился в Instagram.

Он выложил фрагмент интервью с фигуристкой и написал: «Камила, ты для нас уже чемпионка! Верим и гордимся!».

Сегодня Валиева выступит в короткой программе. Соревнования стартуют в 13.00, группа с российскими фигуристками стартует в 16.38 по Москве.

Вчера Спортивный арбитражный суд принял решение допустить Валиеву на выступление в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Если Камила попадет в тройку призеров, церемонию награждения фигуристок в личном турнире отменят.

Татьяна Леухина