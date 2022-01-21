Володин обсудит с главами фракций проект признания ДНР и ЛНР

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал проект признания ДНР и ЛНР. По его словам, предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный.

Володин отметил, что необходимо на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций и обсудить такую инициативу. Затем вопрос уже будет рассмотрен на Совете Госдумы.

Фото: duma.gov.ru

— Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить, — написал председатель Госдумы в своем телеграм-канале.

Володин добавил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности российских граждан в ДНР и ЛНР.

Несколько дней назад депутаты Госдумы от КПРФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР». В нем предлагает принять документ, направить его главе государства, а затем в «Парламентскую газету» для официального опубликования.

Диана Жиленкова