Вопрос обращения по признанию ДНР и ЛНР рассмотрят 15 февраля

Вопрос об обращении к президенту о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик депутаты Государственной думы рассмотрят 15 февраля, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.



На обсуждение вынесут два проекта постановления — их обсудят на альтернативной основе. Разница между ними в том, что первый проект незамедлительно после принятия направляется президенту, второй же направляется в МИД России и другие правительственные структуры для изучения, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению.

Госдума примет вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов.

Фото: duma.gov.ru

Ранее СМИ сообщали, что решение касательно обращения о признании ЛНР и ДНР может быть принято на совете Думы 14 февраля. Депутаты Госдумы от КПРФ направили президенту России Владимиру Путину проект обращения «О необходимости признания ДНР и ЛНР».

26 января партия «Единая Россия» обратилась к правительству с просьбой оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. От Путина не было никакой реакции по предложению помочь ЛНР и ДНР поставками оружия.

29 января президент РФ поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) возможности подачи заявлений на соцвыплаты и льготы через портал «Госуслуги».

Маргарита Головатенко