На уборку казанских дорог сегодня ночью выйдут почти 400 единиц спецтехники

На уборку Казани от снега сегодня выйдут 114 дорожных рабочих и 394 единицы специальной техники, сообщили в мэрии Казани.



Снег будут вывозить с участков улиц: Авангардная, Аметьевская, Баумана, Богатырева, Бондаренко, Братская, Витера, Восход, Гагарина, Гвардейская, Декабристов, Деловая, Журналистов, Заречная, Кирпичникова, Королева, Красной Позиции, Кунче, Курчатова, Кутуя, Ленинградская, Лушникова, Максимова, Марджани, Миля, Моторная, Назарбаева, Нариманова, Насыри, Новосельская, Павлюхина, Подлужная, Садыковой, Сафьян, Зайни Султана, Ульянова-Ленина, Фучика, Хакима, Четаева, Чистопольская, Япеева, Яруллина, Яхина, проспектов Ибрагимова и Ямашева, моста Миллениум, Сибирского тракта, из поселка Сухая Река, а также с других участков.

На улицах проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток. Казанцев просят не парковать машины вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.

Фото: kzn.ru

За последние сутки с улиц Казани вывезли 11,8 тысячи тонн снега, а с начала зимнего сезона — 800,7 тысячи тонн.

На прошлой неделе Казань оказалась в эпицентре самого сильного снегопада за всю зиму. С 1 по 10 февраля в столице РТ выпало 34 миллиметра осадков, а месячная норма — 37 миллиметров. О причинах сильных снегопадов — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко