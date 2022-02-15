В Казани обжаловал приговор досудебщик, сдавший экс-председателя райсуда

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Слишком строгим считает свое наказание челнинский бизнесмен и экс-водитель бывшего главы Менделеевского райсуда Татарстана Алексей Кайманов. Его адвокат обжаловал приговор Верховного суда РТ в части назначенного срока — 6,5 года колонии строгого режима, сообщает журналист «Реального времени».



Напомним, Кайманов полностью признал вину в серии преступлений — от подделки документов до похищения человека и хищения 76,8 млн рублей со счета чужой фирмы, а еще дал следователям подробные показания против других фигурантов дела, назвав организатором преступлений бывшего шефа Ирека Набиева, ранее возглавлявшего суды Менделеевского и Пестречинского районов.

С учетом заключенного досудебного соглашения с силовиками дело Кайманова рассматривалось в особом порядке и в январе 2022-го дошло до приговора. Материалы против трех других обвиняемых в этой истории, включая племянника судьи Дениса Набиева, рассматриваются отдельно.

Дело против Набиева-старшего пока не возбуждено — решение Высшей квалифколлегии РФ о даче согласия СК на его уголовное преследование пока не вступило в силу. На заседании выяснилось, что бывшему судье также намерены инкриминировать взятку в 12 млн рублей и еще одно мошенничество.

Сам Набиев в том заседании участия не принимал, его защитник уверял — претензии силовиков основаны на оговоре и лжи.