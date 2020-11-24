Лондонский суд отклонил жалобу Украины на признание решения на $112 млн в пользу «Татнефти»

Высокий суд Лондона отклонил жалобу Украины по спору вокруг Кременчугского НПЗ, таким образом подтвердив постановление о приведении в исполнение решения на $112 млн в пользу ПАО «Татнефть». Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).



Присужденная компенсация должна была включать в себя связанный с акциями «Укртатнафты» $81 млн, который якобы незаконно приобрели американская Seagroup International и швейцарская Amruz Trading в 1999 году — позднее доли в компаниях купила «Татнефть».

Ранее сообщалось, что Федеральный суд округа Колумбия утвердил арбитражное решение о взыскании более $112 млн с Украины в пользу ПАО «Татнефть» из-за ситуации вокруг Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Маргарита Головатенко