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Лондонский суд отклонил жалобу Украины на признание решения на $112 млн в пользу «Татнефти»

12:32, 24.11.2020
Лондонский суд отклонил жалобу Украины на признание решения на $112 млн в пользу «Татнефти»
Фото: tatarstan.ru

Высокий суд Лондона отклонил жалобу Украины по спору вокруг Кременчугского НПЗ, таким образом подтвердив постановление о приведении в исполнение решения на $112 млн в пользу ПАО «Татнефть». Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Присужденная компенсация должна была включать в себя связанный с акциями «Укртатнафты» $81 млн, который якобы незаконно приобрели американская Seagroup International и швейцарская Amruz Trading в 1999 году — позднее доли в компаниях купила «Татнефть».

Ранее сообщалось, что Федеральный суд округа Колумбия утвердил арбитражное решение о взыскании более $112 млн с Украины в пользу ПАО «Татнефть» из-за ситуации вокруг Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефть Татарстан
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