В Казани почтут память народного артиста ТАССР и РСФСР Ильгама Шакирова

Сегодня в столице Татарстана почтут память народного артиста ТАССР и РСФСР, лауреата Государственной премии РТ им. Тукая Ильгама Шакирова. Ему исполняется 87 лет со дня его рождения.

В 10.00 состоится возложение цветов к могиле на Ново-Татарском кладбище по адресу ул. Пригородная, 1. А в 11.30 возложат цветы к мемориальной доске по адресу ул. Николаева, 5. Отмечается, что доска установлена в доме, где жил артист.

Участие примут государственные и общественные деятели, артисты и ветераны Татарской филармонии, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Вчера стало известно, что в Казани установят памятник народному артисту ТАССР Рашиту Вагапову. Предполагается, что монумент расположат в сквере у Татарской государственной филармонии им. Тукая на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина.

Диана Жиленкова