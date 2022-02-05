Казань вошла в топ направлений для культурно-познавательного отдыха программы туристического кешбэка

Фото: Максим Платонов

В России с момента запуска пятого этапа программы туристического кешбэка около 200 тысяч туристов приобрели туры и проживание в отелях на более чем 5 млрд рублей. Для культурно-познавательного отдыха россияне выбирали Казань.

Также в этот список вошли Краснодарский край, Крым, Калининградская область, Пермский край, Москва, Санкт-Петербург и др. А за оздоровительным отдыхом жители РФ отправлялись в санатории Сочи и Крыма, на Кавказские Минеральные Воды и в другие регионы, сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.

Фото: Максим Платонов

В январе в стране стартовал пятый этап программы туристического кешбэка. В рамках акции россиянам за поездки по родной стране будут возмещать затраты до 12 апреля.

По итогам первой недели с момента запуска пятого этапа программы Татарстан вошел в топ-10 направлений, которые жители страны выбирали чаще всего. В республике средний чек на проживание в отеле составляет 16 тысяч рублей.

Диана Жиленкова