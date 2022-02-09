Метшин заявил, что власти Казани стараются цивилизованно и гуманно решить проблему бездомных собак

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин во время прямого эфира в Instagram ответил на вопрос по проблеме бездомных собак, которые периодически нападают на людей. Он напомнил, что столица Татарстана — один из первых городов, который решил цивилизованно и гуманно решить эту ситуацию.

Метшин напомнил, что ситуацию с бездомными животными решают и на федеральном уровне, активная работа идет с депутатами Госдумы. «Вместе с вами мы этих решений ждем, но пока не стоим на месте», — отметил он.

Мэр Казани напомнил, что в городе ведется вакцинация и стерилизация безнадзорных животных. Ведутся работы с приютами.



Фото: Василий Иванов (архив)

Напомним, в июле 2021 года казанские власти анонсировали глобальный план — сделать столицу Татарстана городом, где не будет бродячих животных. К проблеме намерены подойти серьезно: изучать мировой опыт, привлечь специалистов, поправить законодательство и т. д.



Однако казанцы продолжают жаловаться на стаи бездомных собак. Так, 25 января в мэрии сообщили, что с начала 2022 года на горячую линию по отлову безнадзорных животных от горожан поступило около 350 заявок.

