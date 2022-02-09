В России появится резолюция о формировании правильного отношения к бездомным животным

В России появится резолюция о формировании правильного отношения к безнадзорным животным. Эксперты и зоозащитники отразят в ней требования к средствам массовой информации, а также предложения по созданию новых федеральных проектов.

Сегодня в Общественной палате РФ прошел круглый стол «Проблемы освещения ситуации с безнадзорными животными в средствах массовой информации». Участники встречи в течение трех дней направят в палату свои предложения, после этого начнут создавать резолюцию, пишет ТАСС.



В последнее время в разных регионах страны участились случаи нападения бродячих собак на людей. Среди них оказывались и дети. В январе в селе Домна Читинского района обнаружили тело семилетней девочки со следами нападения животных. Ребенка загрызли бездомные собаки. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев нападения бродячих собак на людей.



Татьяна Леухина